Похорон заступника керівника штабу "Азову" перенесли через незгоду родичів з версією МВС (відео)

03:38, 02 серпня 2015
Суспільство
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Похорон одного з керівників полку "Азов" Ярослава Бабича, якого тиждень тому знайшли повішеним у власній квартирі, перенесли.

Ярослав Бабич погиб / Кадр видео Майдан пресс-центр

В основну версію слідства - самогубство - рідні та друзі Ярослава не вірять і кажуть, що на те не було жодних причин. А тому і наполягають на додаткових незалежних експертизах. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

У ніч загибелі Ярослав повернувся з Карпат, де два тижні проводив навчання з новобранцями "Азову". Дружина і троє дітей були в іншій області. Він перестав виходити на зв'язок, пошуки результатів не дали. Вирішили заходити в квартиру. В міліції кажуть - жодних ознак насильницької смерті, схиляються все ж до самогубства.

"Наразі офіційних якихось заяв про те, що це може бути вбивство – ми не можемо говорити. Виявили без ознак насильницької смерті. Квартира була замкнута зсередини", - кажуть у міліції.

Одна з головних зачіпок противників версії самогубства - з Ярослава зняли прикраси. Про це ТСН телефоном розповів його близький товариш. За його словами, з функціонера "Азову" зняли два кільця, одне з яких було заручним, а також кулон з ланцюжком. Ще одна версія - помста ворогів.

Читайте такожНачальника юрвідділу "Азову" знайшли повішеним - депутатОкрім юридичної практики, Ярослав - один з тих, хто створював "Азов", займався набором перших добровольців, узаконюванням полку. Перед цим у Мережу ще й злили базу даних бійців "Азову".

Відкидають навідріз і рідні і друзі версію внутрішніх суперечок у полку. Кажуть, що тут всі одні за одного.

Вони наполягають на додаткових експертизах тіла. Говорять про вплив отруйних речовин, інсценування самогубства. Хочуть залучити незалежних фахівців, тому перенесли похорон.

Ярослава Бабича знайшли повішеним у власній квартирі 26 липня вранці. Бабич не виходив на зв'язок упродовж доби. Після цього міліціонери почали шукати його. Тілесних ушкоджень, окрім сліду від зашморгу, на загиблому не виявили.

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