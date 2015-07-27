Заступник керівника штабу полку "Азов", найімовірніше, наклав на себе руки - МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України у Київській області.

«До Ірпінського міськвідділку міліції звернулись місцеві мешканці і повідомили, що один з їхніх товаришів упродовж доби не виходить на зв'язок. Працівники міліції виїхали за місцем проживання зниклого чоловіка та виявили там його тіло. За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки через повішення. Ознак насильницької смерті на його тілі не виявлено», - повідомили у прес-службі.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини цієї події.

26 липня народний депутат Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook написав, що Бабича знайшли повішеним.