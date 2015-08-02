У східних областях України оголосили штормове попередження
14:27, 02 серпня 2015Суспільство
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У неділю, 2 серпня, в Україні синоптики оголосили штормове попередження.
Синоптики оголосили штормове попередження / УНІАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"2 серпня у східних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви вітру 15-18 м/с", - зазначили синоптики.
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Нагадаємо, раніше синоптики пообіцяли теплий і сонячний початок серпня. Києву напророкували суху повітряну масу. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла.
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