У східних областях України оголосили штормове попередження

У неділю, 2 серпня, в Україні синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. "2 серпня у східних областях, Криму та Приазов'ї окремі пориви вітру 15-18 м/с", - зазначили синоптики. Читайте такожУ лісах Черкаської області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку Нагадаємо, раніше синоптики пообіцяли теплий і сонячний початок серпня. Києву напророкували суху повітряну масу. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла.

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