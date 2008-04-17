Погода на 18-22 квітня

18 квітня за прогнозами синоптиків у західних областях України пройдуть помірні, у північних областях вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°, на півдні до 20°. В Карпатах дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 19-20 квітня утримається хмарна погода з проясненнями. 19 квітня у західних областях очікуються помірні, у північних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів; 20 квітня в Україні, крім Криму і сходу, часом дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°; вдень 13-18°, у південній частині місцями 19-21°, 20 квітня у західних, північних областях та на Вінниччині 10-15°. В Карпатах дощ з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

21 квітня - без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя буде невеликий дощ. 22 квітня у західних областях пройдуть помірні дощі, вдень у північних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура суттєво не зміниться, лише у південній частині дещо підвищиться.

У Києві та області 18 квітня буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7°, вдень 14-16°, по області вночі 3-8°, вдень 12-17°.

19-20 квітня буде хмарна погода з проясненнями. 19 квітня невеликі, 20 квітня помірні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°; вдень 19 квітня 13-18°, 20 квітня - 10-15°.

21- 22 квітня - без опадів, лише вдень 22 квітня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура суттєво не зміниться.