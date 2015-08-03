Кабмін призначив Іщука головою концерну РРТ

Про це йдеться в розпорядженні уряду №769, опублікованому на веб-порталі уряду.

"Призначити Іщука Володимира Олександровича генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення", - йдеться в розпорядженні.

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Концерн розпочав діяльність з 1944 року. На сьогоднішній день державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку здійснює трансляцію державних теле- і радіоканалів по всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.

РРТ об'єднує 27 підприємств і філій, розташованих в обласних центрах і великих містах України.