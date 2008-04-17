Семенюк призначила зустріч ймовірним покупцям Одеського припортового заводу

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 21 квітня 2008 року проведе зустріч з представниками компаній, які виявили цікавість до участі в конкурсі з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Зустріч відбудеться у Фонді державного майна.

У прес-службі не уточнили, які питання розглядатимуть під час зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 15 квітня зупинив розпорядження Кабінету Міністрів від 11 лютого 2008 року №261-Р про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

11 лютого Кабмін розпорядженням № 261-р затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Запит на документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», зробили 16 компаній.