СБУ затримала на Донеччині інформатора бойовиків, який "зливав" позиції військових в Авдіївці

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, спільник бойовиків передавав повідомлення представникам одного з незаконних збройних формувань про дислокацію, особовий склад та озброєння Збройних сил України, дислокованих в районі Авдіївки і села Ласточкине.

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Як зазначається, інформатор також вивчав на замовлення терористів соціально-політичну ситуацію в цих населених пунктах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії із встановлення можливих спільників затриманого інформатора.