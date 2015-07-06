СБУ затримала на Донеччині інформатора бойовиків, який "зливав" позиції військових в Авдіївці
16:33, 06 липня 2015Війна
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Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Ясинуватського району Донецької області – інформатора терористичної організації "ДНР".
Інформатор також вивчав на замовлення терористів соціально-політичну ситуацію в цих населених пунктах / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, спільник бойовиків передавав повідомлення представникам одного з незаконних збройних формувань про дислокацію, особовий склад та озброєння Збройних сил України, дислокованих в районі Авдіївки і села Ласточкине.
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Як зазначається, інформатор також вивчав на замовлення терористів соціально-політичну ситуацію в цих населених пунктах.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії із встановлення можливих спільників затриманого інформатора.
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