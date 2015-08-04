Росія утримує 11 українських політв'язнів - Клімкін

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Українська правда".

"У нас сьогодні є у в'язницях Росії ті, кого ми вважаємо політичними в'язнями. Їх одинадцять", - зазначив він.

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"До деяких з них у нас досі, незважаючи на всі міжнародні правові норми, немає навіть консульського доступу... До Карпюка, Кліха", - повідомив Клімкін.

Він зазначив, що МЗС докладає однакових зусиль для звільнення як відомих у світі Надії Савченко та Олега Сенцова, так і інших українських громадян, які ув'язнені в Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з категоричною відмовою Донецького міського суду Ростовської області РФ надати українському консулу дозвіл на відвідання незаконно утримуваної в Росії народного депутата України, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко.