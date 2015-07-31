МЗС вимагає від Росії негайного допуску консула до Савченко та інших політв'язнів

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Міністерство вважає також неприйнятною позицію компетентних органів РФ з утаємничення інформації про місцезнаходження Савченко під час її переведення з Москви до Новочеркаська Ростовської області.

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МЗС України звертає увагу на грубе порушення російською стороною загальновизнаних імунітетів Савченко як члена ПАРЄ, закликає Росію неухильно дотримуватися Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 15 січня 1993 р. та вимагає негайного допуску консульських посадових осіб України до Савченко, Олега Сенцова, інших незаконно утримуваних в Росії українських політв’язнів.

Як повідомлялося, 30 липня в міському суді Донецька Ростовської області РФ почалися попередні слухання у справі Савченко.

Суд задовольнив клопотання її адвокатів про необхідність зміни територіальної підсудності справи Савченко. Клопотання направлено в Ростовський обласний суд. Захисники просять, щоб розгляд справи по суті проходив у суді Москви.

До вирішення питання щодо підсудності розгляду справи Савченко утримуватиметься в СІЗО №3 Новочеркаська.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.