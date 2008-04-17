Ющенко пояснив, чому не дає Тимошенко приватизувати ОПЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за приватизацію Одеського припортового заводу. «Я - за приватизацію заводу, але я вдруге прошу вилучити з приватизації трубопровід», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні у Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідаючи на запитання журналістів, Президент пояснив окремі політичні рішення, стосовно яких у нього існують різні з урядом оцінки. Зокрема, йдеться про приватизаційну політику, насамперед щодо приватизації енергогенеруючих компаній. Він зауважив, що до їхньої приватизації треба підходити, враховуючи загальний розвиток енергетичної галузі в нашій державі.

В.ЮЩЕНКО прокоментував мотиви, з яких зупинив дію Постанови Кабінету Міністрів України про приватизацію Одеського припортового заводу. «Я - за приватизацію заводу, але я вдруге прошу вилучити з приватизації трубопровід», - сказав він. Глава держави назвав його однією з ключових національних інфраструктур, яка повинна поки що зберігатися в державній монополії, що гарантує право доступу до цього ресурсу для різних компаній. «Якщо ми приватизуємо - а це перший випадок в українській історії - трубопровід, то я є перший, хто ставить питання, чи це відповідає основам національної безпеки», - сказав Президент, підкресливши, що жоден український уряд не насмілився виставити на приватизацію лінії електропередач, газо- або нафтопроводи.

В.ЮЩЕНКО також висловив сумніви з приводу того, що в сучасних умовах приватизацію цього цінного ресурсу можна провести на справедливих засадах. «Коли ми спостерігаємо такий брутальний перерозподіл первинного ресурсу, і сьогодні, знаючи дуже багато вад українського законодавства, і тенденції лобіювання, які виникають і в парламенті, та інших колах, то виникає питання, чи ми свідомо даємо відповідь, що ми приватизуємо одну із ключових українських інфраструктур», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.