Міліція встановила особи всіх учасників учорашніх заворушень у Харкові

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області.

"Усі учасники подій правоохоронними органами встановлені та допитані. Діям кожного з них буде дана належна правова оцінка та визначений ступінь провини. Триває досудове розслідування", - наголосили у ВЗГ.

За відомостями міліції, молодики, які брали участь у мітингу на підтримку "Опозиційного блоку" в Харкові 3 серпня, виявилися жителями Дніпропетровської, Запорізької та інших областей.

За попередніми даними, вони прибули до Харкова з метою участі у політичних акціях на боці однієї з партій, в тому числі, провокаційного характеру.

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Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) ККУ.

Як розповів заступник начальника ГУМВС України в Харківській області – начальник міліції громадської безпеки полковник міліції Віталій Гузь, відносно працівників органів внутрішніх справ, які, за думкою громадян, неналежним чином виконували свої службові обов’язки під час цих подій, призначено службове розслідування. Винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення з органів внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Харкові відбувся конфлікт між двома групами людей . Одна група - близько 70 молодих людей у балаклавах, у камуфльованому одязі, які називали себе "патріотами" - закидала камінням та вибуховими пакетами іншу групу молодиків, що прибула до колишнього офісу Партії регіонів на вулиці Скрипника на мікроавтобусі. Останні були змушені забарикадуватися у партійному офісі. Перед офісом стояв розбитий мікроавтобус. Працівники міліції, які були присутні на місці події, не втручалися.

Але пізніше правоохоронцям вдалося локалізувати конфлікт. Після кількагодинних переговорів ,тих хто забарикадувався в офісі, на двох автобусах доправили до райвідділі міліції.