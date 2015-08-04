Завтра спека втримає позиції в Україні

Невеликі локальні дощі можливі на Закарпатті та в Криму. Протягом дня температура повітря становитиме 29-33 градусів тепла, на півдні сильна спека до 35-37 градусів тепла, повідомляє «Оpogode».

У західній частині опади малоймовірні, тільки на Закарпатті місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі 12-18 градусів тепла, вдень 29-33 градусів тепла.

У північних областях буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 29-33 градусів тепла.

У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 15-20, вдень 29-34 градуси тепла.

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У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 17-22 тепла, вдень 29-33 градусів тепла.

У південній частині - суха погода з сильною спекою, в Криму можливі локальні дощі. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.

У Києві - сухо і жарко. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 30-32 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.