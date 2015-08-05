В історичній частині Тернополя вночі сталася пожежа

Потім вогонь перекинувся по вентиляційних каналах на верхні поверхи. Як повідомив місцевий сайт "Доба", в результаті пожежі дах будинку обвалився. На місце події прибули три пожежні машини, однак вони не встигали гасити вогонь. "Спочатку приїхала одна машина, потім ще додали. Одна з пожежних машин приїхала без води", - зазначає видання.

"Я дзвонив пожежникам, питав, чому так мало машин, мені повідомили, що всі наявні працюють на місці, решта доїжджають з районів", - зазначив депутат обласної ради Мар'ян Крекотень.

Мешканці будинку були евакуйовані, оскільки вогонь розгорався.

Як зазначає тернопільський сайт, на вулиці Сагайдачного, 1 знаходиться старовинна будівля, в якій раніше був офіс Партії регіонів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 1 год. 55 хв 5 серпня пожежу локалізовано та о 3 год. 04 хв – ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено торговельно-офісні приміщення на 3 і 4 поверхах та покрівлю на площі 750 м кв.

Причина пожежі встановлюється. До гасіння пожежі залучалося 12 одиниць основної та спеціальної техніки та 80 чоловік особового складу.