Луценко сьогодні проведе виїзну колегію МВС у Донецьку

Сьогодні в Донецьку пройде виїзне засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України під головуванням міністра Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління внутрішніх справ у Донецькій області, колегія планова. Міністр МВС проведе її в рамках дводенного робочого візиту до Донецької області.

Учора Ю.ЛУЦЕНКО брав участь у всеукраїнській конференції «З любов`ю і турботою до дітей», яку провів Президент України Віктор ЮЩЕНКО.