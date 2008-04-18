Луценко сьогодні проведе виїзну колегію МВС у Донецьку
03:03, 18 квітня 2008Суспільство
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Про це повідомила прес-служба
Сьогодні в Донецьку пройде виїзне засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України під головуванням міністра Юрія ЛУЦЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління внутрішніх справ у Донецькій області, колегія планова. Міністр МВС проведе її в рамках дводенного робочого візиту до Донецької області.
Учора Ю.ЛУЦЕНКО брав участь у всеукраїнській конференції «З любов`ю і турботою до дітей», яку провів Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
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