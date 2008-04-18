Кабмін ухвалив підвищити пенсії 2 мільйонам громадян

Кабінет Міністрів ухвалив постанову „Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв’язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України.

Документ було розроблено Пенсійним фондом на виконання частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, згідно з якою з 1 березня кожного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менш ніж 20% темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного працівника порівняно з попереднім роком. Виняток становлять випадки, коли підвищення пенсій за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо ж коефіцієнт підвищення у минулому році був менший, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення, зазначили у Мінпраці.

У такому ж порядку перераховуються пенсії, призначені відповідно до законів України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Згідно з ухваленою постановою, з 1 березня 2008 року пенсії підвищуються на коефіцієнт 1,0594, який дорівнює 20% темпів зростання середньої заробітної плати за 2007 рік порівняно з 2006 роком.

Загальна кількість осіб, яким буде перераховано пенсії відповідно до цієї постанови, становить 2,2 млн. осіб (або 16% від загальної кількості пенсіонерів), у тому числі пенсію яким призначено відповідно до законів України:

- „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” - 2,1 млн. осіб (середній розмір підвищення до пенсій становить 29 грн.);

– „Про наукову і науково-технічну діяльність” - 65,2 тис. осіб (середній розмір підвищення до пенсій становить 58 грн.);

- „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” - 2,7 тис. осіб з числа військовослужбовців строкової служби (середній розмір підвищення до пенсій становить 43 грн.).

На реалізацію постанови передбачено 642,85 млн. грн. Ці кошти передбачені у бюджеті Пенсійного фонду на 2008 рік.