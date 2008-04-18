На Черкащині зафіксували загибель понад 2 тисяч курчат

17 квітня до МНС надійшла інформація про те, що у період з 13 по 17 квітня в м. Шпола на території ТОВ "Агро-Рось" зафіксовано загибель 2 тис. 118 курчат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, згідно зі звітами про результати експрес-досліджень Черкаської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини у відібраному патматеріалі високопатогенного грипу птиці (к-ДНК вірусу грипу А серотипу Н5) не виявлено. Тривають вірусологічні та бактеріологічні дослідження, щодо визначення причин загибелі птиці. Утилізація загиблої птиці проводиться працівниками агрофірми під наглядом фахівців ветеринарної медицини.

Подія перебуває на контролі Головного управління МНС в Черкаській області.