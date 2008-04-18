Збройний конфлікт у центрі Києва

У Подільському районі столиці 67-річний місцевий мешканець намагався з’ясувати стосунки з двома молодиками за допомогою автомата «Калашникова».

Проте зробити йому це не вдалося – хлопці відібрали у старого зброю і одразу викликали міліцію.

Як повідомляє телеканал НТН, близько 17-ї години двоє молодих киян спілкувалися на дитячому майданчику. Раптом до них підбіг невідомий дідусь і почав звинувачувати в пияцтві та в інших гріхах.

Дідусь був добряче напідпитку, і жартувати зовсім не збирався. Хлопці й оком не встигли моргнути, як він витяг автомат і пішов у наступ. Та парубки не розгубилися. Один із них раніше займався боксом, тому старий нападник швидко залишився без зброї.

Уже за кілька хвилин до місця подій під‘їхав «Джип» з нарядом правоохоронців, яких викликали хлопці.

Співробітники спецпідрозділу «Беркут» по гарячих слідах затримали невідомого, на якого вказали свідки. Чоловіка доставили в райвідділ для подальшого з`ясування.

Автоматником виявився 67-річний місцевий мешканець. Але озброєний він був не автоматом «Калашникова», а схожим зовні мисливським карабіном «Сайга». Зброя належить дідовому синові й зареєстрована у законному порядку.

За словами затриманого, він хотів тільки налякати хлопців, тож із дому взяв лише карабін, а набої залишив у квартирі.

За фактом «збройного конфлікту» триває перевірка. Карабін і набої правоохоронці вилучили, а на їхнього власника чекає адміністративна відповідальність за порушення умов зберігання вогнепальної зброї.