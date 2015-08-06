На Луганщині чиновники розікрали кошти, виділені на відновлення зруйнованих в ході АТО будинків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, корупційну вертикаль створили посадовці місцевої влади та представники комерційних структур.

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"На початку липня цього року виконком Попаснянської міської ради уклав угоду з двома фірмами на капітальний ремонт кількох житлових будинків, пошкоджених під час артобстрілів. Вже наприкінці липня підприємці відзвітували про завершення робіт. Чиновники підписали відповідні акти і перерахували оплату", - йдеться у документі.

Проте перевірка використання бюджетних коштів показала, що комерційні структури оплачені роботи (заміна вікон та дверей на металопластикові конструкції, шпаклювання та фарбування поверхонь, заміна покриття покрівлі тощо) фактично не виконали.

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У деяких випадках вікна вставляли за власний кошт самі мешканці пошкоджених обстрілами будинків, зазначається у повідомленні.

За попередніми висновками фахівців, з бюджету незаконно перераховано близько 500 тис грн.

За матеріалами УСБУ в Луганській області відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.