Дніпропетровськ почав видачу соцкартки для наданих Польщею коштів на ліки для переселенців

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дніпропетровськ готується прийняти надані Польщею 230 тисяч євро на медикаменти для переселенців з Донбасу на території Дніпропетровської області. У місті почали видавати родинам переселенців соціальні картки, на які надходитимуть кошти, за які можна буде отримати ліки в аптеці.

Як наголосила голова Дніпропетровської обласної організації товариства Червоного хреста України Людмила Лашко, загалом до акції залучать понад 1 200 родин внутрішньо переміщених осіб. Для участі в акції відібрали тих, хто в найбільшій скруті.

"Тяжко хворим людям, інвалідам, багатодітним сім’ям видадуть соціальні картки. Кожен місяць на них буде надходити 1 тисяча гривень для отримання ліків в аптеці", – сказала Лашко.

За її словами, проект розрахований на чотири місяці. В його рамках переселенці зможуть купувати в аптеках тільки медичні препарати – придбати, наприклад, біологічні додатки чи косметичні креми буде не можна.

Проект є результатом співпраці Дніпропетровщини, обласного комітету Червоного хреста, їхніх польських колег та МЗС Польщі.

За офіційними даними, на Дніпропетровщині зареєстровано понад 80 тисяч переселенців з Донбасу. За неофіційними, їх може бути приблизно вдвічі більше.