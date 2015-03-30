Більш як 80% жителів окупованих територій Донбасу не хочуть залишати свої домівки - соціолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби місцевих жителів і переселенців», ініційованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

За її словами, соціологи очікували в березні нову хвилю міграції, однак цього не відбувається.

«89% опитаних жителів окупованих територій заявляють, що вони нікуди не поїдуть. Зараз на Донбасі залишилися групи, що найбільше прив'язані до місця проживання, які не планують виїжджати. Лише 6% опитаних хотіли б виїхати, але не можуть через ряд обставин. Планують виїхати до літа близько 1% населення. Таких, хто планує виїхати, але «не знають коли» - також 1%. До Європи, США або Канади хотіли б виїхати 5% жителів, але, як правило, ми бачимо, що ці плани не підтверджуються конкретними діями. Це швидше розмірковування про те, що треба щось робити, можливо, потрібно їхати, щось робити», - сказала Харченко.

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«Із загальної кількості опитаних, які планують залишити окуповані міста, до іншої області України виїхали б 42%, до Росії - 30%», - зазначила Харченко.

За словами наукового співробітника КМІС Дарії Пирогової, більшість жителів не хочуть і не мають жодних планів з приводу від'їзду.

«Навіть ті переселенці, які виїхали до інших міст, чекають того моменту, коли можна буде повернутися до Донецька, Горлівки, до свого рідного міста. Для тих небагатьох, хто хоче виїхати, є проблема з відсутністю грошей, місця, куди можна поїхати і незгодою батьків, аби дитина виїжджала», - сказала Пирогова.

Гуманітарна карта ситуації й потреб Донецької та Луганської областей була розроблена на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В основі карти - дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного в березні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження - оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводились у вересні, жовтні, листопаді і грудні 2014), а також потреби переселенців всередині Донбасу.

В опитуваннях, проведених з жовтня 2014 по березень 2015, вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, ситуації з роботою медичних, освітніх установ, комунікацій.