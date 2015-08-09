Спека не відпускатиме Україну: на завтра синоптики обіцяють +36

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає ТСН.

У понеділок, 10 серпня, опадів не передбачається, вітер переважно східний, 3-8 м/с. У східних та південних областях температура вночі близько +17°…+19°, у Криму до +24°, вдень повітря прогріється до +37°. У північних, центральних та західних областях вночі близько +19°, вдень очікується близько +32°…+36°. Опадів не очікується.

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У Києві також буде сухо та спекотно – вночі стовпчики термометрів піднімуться до позначки +20°, вдень синоптики прогнозують близько +36°.