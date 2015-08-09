У чорнобильській зоні знову палає пожежа

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено 19 одиниць техніки та106 чоловік, у тому числі від ДСНС 5 одиниць техніки та 44 чоловіки особового складу.

Станом на 7 годину ранку 9 серпня розповсюдження вогню відсутнє, в межах контрольованого периметру продовжується гасіння окремих осередків загорянь. На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС в Київській області.

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Як повідомляв УНІАН, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін 29 липня заявив, що причиною останньої масштабної лісової пожежі в Чорнобильській Зоні відчуження був навмисний підпал.

"У 70% пожеж, які виникли на території Зони відчуження (це 56 пожеж з початку 2015 року), причиною пожежі були навмисні підпали. При ліквідації останньої масштабної пожежі на місці ми виявили два смолоскипи, які говорять про те, що пожежа виникла внаслідок навмисних підпалів", - сказав Чечоткін.