На Донеччині український військовий на джипі збив 11-річну дитину

За попередньою версією правоохоронців, пригода сталася з вини 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба міліції в Донецькій області.

"11-річний хлопчик, який раптово вибіг на дорогу, потрапив під колеса автомобіля. Автопригода сталася 8 серпня о 18:15 на автодорозі "Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка" неподалік блокпоста", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ДТП хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом кісток склепіння черепа, забій грудної клітки, садна.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.