Українські чиновники скаржаться на масовий злам їхнього Viber і крадіжку листувань - Найєм
За останні два тижні співробітники декількох відомств поскаржилися на те, що вже знайдено спосіб зламати систему безпеки і витягати дані месенджера Viber.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм.
«Витягти зміст листування з Viber з телефону непросто і вимагає деякого часу. А в якості превентивної міри порадили (чиновники - УНІАН) час від часу видаляти Viber з телефону і встановлювати заново», - пише Найєм.
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Як розповів депутат, два не пов'язаних один з одним високопоставлених чиновника поскаржилися йому, що вже бачили роздруківки своїх листувань; а інший їх колега-держслужбовець розповів, що йому пропонували купити листування будь-якого абонента.
«Ще один непрямий доказ уразливості Viber'а - незвичне і раптове зростання кількості vip-абонентів, що приєдналися до месенджера-конкурента", - додав нардеп.
За його словами, українські політики та олігархи почали масово переходити на інший месенджер.
Судячи з усього, Viber перестав бути безпечним засобом комунікації. За останні два тижні співробітники декількох ведо...Posted by Mustafa Nayyem on 9 серпня 2015 р.