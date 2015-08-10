Українські чиновники скаржаться на масовий злам їхнього Viber і крадіжку листувань - Найєм

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

«Витягти зміст листування з Viber з телефону непросто і вимагає деякого часу. А в якості превентивної міри порадили (чиновники - УНІАН) час від часу видаляти Viber з телефону і встановлювати заново», - пише Найєм.

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Як розповів депутат, два не пов'язаних один з одним високопоставлених чиновника поскаржилися йому, що вже бачили роздруківки своїх листувань; а інший їх колега-держслужбовець розповів, що йому пропонували купити листування будь-якого абонента.

«Ще один непрямий доказ уразливості Viber'а - незвичне і раптове зростання кількості vip-абонентів, що приєдналися до месенджера-конкурента", - додав нардеп.

За його словами, українські політики та олігархи почали масово переходити на інший месенджер.