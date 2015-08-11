В МВС опублікували відео спілкування поліцейських із Мельничуком

На відео Мельничук визнає що здійснив правопорушення, однак переконаний, що поліцейські порушили його права як народного депутата.

Читайте такожЗа Мельничука внесли заставу в розмірі понад 360 тисяч гривень

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві патрульні поліцейські 4-го батальйону затримали народного депутата і колишнього командира "Айдару" Сергія Мельничука на білому Lexus RX 350. Як зазначив прес-секретар МВС Артем Шевченко, Сергій Мельничук чомусь вважав, що йому як члену парламенту можна керувати чужою автівкою без посвідчення водія та техпаспорта, а тільки з посвідченням народного депутата.