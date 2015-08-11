В МВС опублікували відео спілкування поліцейських із Мельничуком

03:39, 11 серпня 2015
Суспільство
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На каналі МВС у Youtube опубликовано відео спілкування народного депутата Сергія Мельничука, який керував автомобілем без документів, та поліцейськими.

Фото УНИАН

На відео Мельничук визнає що здійснив правопорушення, однак переконаний, що поліцейські порушили його права як народного депутата.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві патрульні поліцейські 4-го батальйону затримали народного депутата і колишнього командира "Айдару" Сергія Мельничука на білому Lexus RX 350. Як зазначив прес-секретар МВС Артем Шевченко, Сергій Мельничук чомусь вважав, що йому як члену парламенту можна керувати чужою автівкою без посвідчення водія та техпаспорта, а тільки з посвідченням народного депутата.

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