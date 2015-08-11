Мінсоцполітики: Ситуація з переселенцями у десятки разів важча, ніж після Чорнобильської катастрофи

Міністр соціальної політики України Павло Розенко назвав ситуацію, яка склалася зараз в Україні з тимчасово переміщеними з окупованих територій особами, у десятки разів важчою для держави, ніж після Чорнобильської катастрофи.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу», повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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«Ми порівняли сьогоднішню ситуацію на Сході України і Чорнобильську трагедію: за перший рік після аварії на ЧАЕС із зони відселення було переміщено близько 40 тисяч родин, а в цілому перемістилося близько 60 тисяч родин. Сьогодні ж, лише за один рік, ми маємо більше 1 мільйона українських родин–переселенців. Таким чином, за своїми масштабами ситуація з тимчасово переміщеними особами зі сходу України у десятки разів важча для України, ніж після Чорнобильської катастрофи. До того ж ми перебуваємо у стані війни”, - сказав він.

За словами міністра, через те, що свого часу не були напрацьовані довгострокові програми, які передбачали б нормальне фінансування і реальний соціальний захист переселенців, зараз це зробити значно складніше.

«Всі вважали, що тимчасово переміщені особи - тимчасове явище, що невдовзі прийде мир, і всі повернуться до своїх домівок», - сказав Розенко.

Але, наголосив він, це не означає, що ми повинні скласти руки. «Навпаки - ми маємо чітко зрозуміти, що сама лише влада, лише державний бюджет з цією колосальною проблемою не справляться. Тому важливо об’єднати зусилля всіх: держави, міжнародних організацій та волонтерів», - додав міністр.

Розенко повідомив, що Мінсоцполітики продовжує працювати над залученням зовнішнього ресурсу, міжнародної фінансової допомоги на абсолютно конкретні проекти.

«Насамперед - це забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб. Другий пріоритет – працевлаштування, створення нових робочих місць, посилення бізнес-активності цих людей. Нарешті, це - гуманітарна допомога», - зазначив він.

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Не менш важливим фактором успішного вирішення проблем переселенців Розенко назвав об’єднання зусиль з волонтерськими організаціями.

«Окрім державних програм, міжнародні організації працюють і через волонтерські й недержавні організації. Зі свого боку, ми, як міністерство, допомагаємо налагодити контакти між волонтерами, громадськими організаціями та міжнародними структурами для спільної діяльності, яку влада провадити не може», - підкреслив міністр.