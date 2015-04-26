Чорнобиль став присудом тоталітарному режиму та нагадуванням про відповідальність перед планетою - Яценюк

Чорнобиль став присудом конаючому тоталітарному режиму і, водночас, одвічним нагадуванням про людську відповідальність перед планетою.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у зверненні у зв'язку з Днем пам'яті Чорнобильської трагедії.

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Як заначив прем’єр, «26 квітня 1986 року в Україні пролунав вибух, який назавжди розділив світову історію навпіл: «до» та «після» Чорнобильської трагедії». «Тисячі померлих і тих, хто став інвалідами, полишені села та міста, забруднені квітучі землі, ліси і ріки – все це наслідки найбільшої в історії людства техногенної катастрофи», - підкреслив він.

Яценюк запевнив: «Ми завжди будемо пам’ятати подвиг пожежників, військових, інженерів, медиків, усіх тих, хто ризикуючи життям та здоров’ям, встав на захист земної кулі від радіаційного прокляття».

«Низький уклін усім героям-чорнобильцям, ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Дякую і всім тим, хто виконує свій професійний обов’язок у зоні відчуження», - зауважив Яценюк і побажав усім миру, міцного здоров’я, добробуту, благополуччя та довголіття.