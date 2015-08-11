Майже 70% українців планують проголосувати на місцевих виборах - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені на прес-конференції директором фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Згідно опитування, не братимуть участь у виборах 20,7%, важко відповісти - 10,9% респондентів.

Найвищу готовність брати участь у виборах висловили жителі західного (76%), східного (75,5%) та центрального ( 70%) регіонів.

Дещо меншу явку можна очікувати у Південному регіоні (61%), а найменше мають намір брати участь у виборах жителі Донбасу, де 50% висловили готовність брати участь у виборах, а 40% відмовилися.

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Крім того, значна частина тих, хто висловив готовність взяти участь у виборах, або не визначилися, за представника якої партії проголосують (23%), або принципово обиратимуть певного кандидата, не залежно від його партійності (16%). Серед решти виборців 14,4% відповіли, що схильні проголосувати за кандидата від партії « Блок Петра Порошенка «Солідарність», 9% - від партії «Самопоміч», 7,5% - від партії «Опозиційний блок», 7,3% - від Радикальної партії Олега Ляшка, 6,9% - від партії «Батьківщина», 4% - від партії «Правий сектор».

Опитування показало, що найменше зважатимуть на партійність кандидата при голосуванні на Донбасі (27%) та у східному регіоні (17%). Тих, хто не визначився з підтримкою кандидата від певної партії, найбільше у центральному (30%), східному (24%) та південному ( 23%) регіонах.

Водночас Бекешкіна зазначила, що "місцеві партії на місцевих виборах будуть вносити істотні корективи".

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Всього опитано 2011 респондентів у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.