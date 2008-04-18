Податкова переходить на автоматичне відшкодування ПДВ

Державна податкова адміністрація України з 20 квітня перейде на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДПАУ Сергій БУРЯК сьогодні на брифінгу.

«Ми з 20 квітня переходитимемо на автоматичне відшкодування ПДВ. Що мається на увазі: йдеться про те, що минулого року за зустрічними перевірками ми зробили понад 190 тис. зустрічних перевірок, чим ми травмували психіку платників податків. У зв`язку з цим після 20 числа ми переходимо на камеральну форму перевірок, тобто безконтактна робота. Друге, ми уникнемо бізнесу, регіонального бізнесу, який пов`язаний з ПДВ, а саме ті фіктивні підприємства, які були в ланцюзі постачань тих чи інших видів продукції», - сказав С.БУРЯК

Він нагадав, що до липня ДПАУ проводитиме інвентаризацію заборгованості з ПДВ.

Також він повідомив, що на сьогодні сума простроченого ПДВ (понад 60 днів) становить 3,5 млрд. грн.

«За нашими оцінками, десь близько 30% там (3,5 млрд. грн.) дутого ПДВ, і ми не можемо піти на те, щоб цей ПДВ не перевірити, тобто не інвентаризувати» - зазначив С.БУРЯК.