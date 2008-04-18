Буряк виганяє шістьох керівників обласних податкових (прізвища)

Керівництво Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) має намір ініціювати звільнення шести керівників обласних державних податкових адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова ДПАУ Сергій БУРЯК.

«Сьогодні шести керівникам обласних ДПА ми запропонуємо шукати інше місце роботи. А також 50 податківцям районного рівня», - сказав С.БУРЯК.

За інформацією ДПАУ, зокрема планується звільнення керівників ДПА у Львівській (голова ДПА у Львівській обл. - Віталій ХИЛЮК), Івано-Франківській (Михайло СМАЧИЛО), Сумській (Микола ІВАЩЕНКО), Чернівецькій (Олександр ФІЩУК), Запорізькій (Іван КОВАЛЬЧУК) і Тернопільській (Микола ГРИНЮК) областях.