У Києві планується встановити пам’ятник Івану Мазепі

У Києві планується встановити пам’ятник Гетьману України Івану Мазепі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Сергія РУДИКА.

За його словами, пам’ятник І.Мазепі збудують на площі Слави в Києві.

С.РУДИК поінформував, що проект відповідного розпорядження сьогодні був переданий до Кабінету Міністрів України на узгодження. Планується, що фінансування виготовлення та встановлення цього монументу буде здійснюватися за рахунок державного бюджету, а КМДА виступить замовником цих робіт. Також на київську владу буде покладено обов’язок за відведення необхідної земельної ділянки та благоустрій прилеглої до майбутнього пам’ятника території.

«Монумент буде встановлений на місці, де існував Собор святого Миколая, збудований коштом Івана Мазепи. До того ж, саме через цю площу проходить нещодавно найменована вул. Івана Мазепи. На мою думку, і на думку експертів, кращого місця для цього пам’ятника в Києві не знайти», – прокоментував С.РУДИК.