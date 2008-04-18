Луценко: вперше з часів Дзержинського Донецька залізниця стала збитковою

Екс-міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повинен понести відповідальність за те, що своїми незаконними діями привів "Укрзалізницю" до фінансових збитків, упевнений міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами міністра, М.РУДЬКОВСЬКИЙ "допустив порушення законів, спеціально встановивши знижки при перевезенні вантажів приватними вагонами приватних фірм". Причому, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, спочатку тарифи були знижені на 20%, а потім, "коли цього виявилося мало", - до 50%.

Керівник МВС підкреслив, що особисті підписи М.РУДЬКОВСЬКОГО, "його особисті рішення, які щоправда, були узгоджені з віце-прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ на нараді в Кабінеті міністрів", є сьогодні доказом того, що екс-міністр "брав на себе всю відповідальність".

Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що завдяки такій діяльності М.РУДЬКОВСЬКОГО, "вперше з часів Фелікса Дзержинського Донецька залізниця стала збитковою, а за нею і звалилася вся "Укрзалізниця", у фінансовому плані, звичайно".

"Тому це саме яскравий приклад того, за що треба притягати до відповідальності цього горе-політика", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що "відповідні матеріали направлені до прокуратури для ухвалення законних рішень".