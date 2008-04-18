Міліція обіцяє, що звільнить для Ющенка дорогу в Білу Церкву

Міліція Київської області обіцяє вжити адекватних заходів для вільного проїзду високопосадових осіб держави до міста Біла Церква, якщо її жителі знову заблокують дорогу “Київ-Одеса”.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області.

“При блокуванні руху осіб, які охороняються (Президента, прем’єр-міністра чи голови Верховної Ради), до м. Біла Церква міліцією буде вжито адекватних заходів для вивільнення проїжджої частини для проведення запланованих заходів цими особами», - зазначили у ЦГЗ.

Як стало відомо УНІАН, завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір відвідати Білу Церкву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 16-ї години майже 2 тис. мешканців Білої Церкви заблокували автомагістраль «Київ-Одеса», протестуючи проти будівництва сталепрокатного заводу в місті.

За фактом блокування автомагістралі Білоцерківським слідчим відділом ГУ МВС у Київській області порушено кримінальну справу за ст. 279 «блокування автошляхів» Кримінального кодексу України.