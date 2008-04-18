Центр InvestUkraine домовився про співпрацю з Сінгапуром

Український центр сприяння іноземному інвестуванню (InvestUkraine) підписав Меморандум про співробітництво з Агенцією Міністерства торгівлі і промисловості Республіки Сінгапур.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі InvestUkraine, підписання Меморандуму відбулось в рамках українсько-сінгапурського бізнес-семінару "Можливості ділової діяльності в Україні", організованому за сприянням зазначеного міністерства та посольства України в Республіці Сінгапур.

У роботі самого семінару взяли участь представники Державного агентства України з інвестицій та інновацій, керівництво InvestUkraine, а також Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та ВАТ "Укрексімбанку", які провели низку ділових зустрічей із представниками ділових кіл Республіки Сінгапур та представили тематичні презентації можливостей економічно-інвестиційного співробітництва з Україною. У семінарі також взяли участь близько 150 представників ділових кіл України та Сінгапуру з фінансово-банківського та сільськогосподарського секторів, сфери будівництва і нерухомості.

Як зазначено у повідомленні, директор InvestUkraine Ігор НІКОЛАЙКО підкреслив предметну зацікавленість сінгапурськими бізнесменами механізмами вкладення капіталів і захистом інвестицій в Україні, інвестиційним потенціалом певних галузей економіки та регіонів. «Співпраця із Сінгапуром є стратегічно важливою для України”, - зауважив він, додавши, що InvestUkraine готовий надавати консультації інвесторам із Сінгапуру стосовно розміщення їхнього виробництва в Україні.

В цьому контексті І.НІКОЛАЙКО наголосив, що Сінгапур сьогодні входить до числа найрозвиненіших держав світу, його валовий внутрішній продукт на душу населення становить близько 40 тис. доларів, перевищуючи показники багатьох європейських країн. “Тож досвід країни, яка з нуля збудувала процвітаюче суспільство, надзвичайно цінний для України”, - вважає І.НІКОЛАЙКО.

Довідка УНІАН. Український центр сприяння іноземному інвестуванню (InvestUkraine) створений при Державному агентстві України з інвестицій та інновацій, безкоштовно надає професійні консультаційні послуги потенціальним та існуючим інвесторам з питань започаткування та ведення бізнесу в Україні, має своєю метою збільшення притоку прямих іноземних інвестицій в економіку України.