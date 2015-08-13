Кабмін хоче взимку охолодити квартири українців до 16 градусів

Про це повідомляє прес-служба Кабміну

МОЗ та Мінрегіон хочуть, щоб мінімальна температура у квартирах взимку була всього 16 градусів.

Доручення про пошуки можливостей для зниження температури в житлових приміщеннях дав Кабінет міністрів профільним міністерствам, встановивши термін - до 15 вересня 2015 року.

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На даний момент мінімально допустима температура в житлових приміщеннях - 18°С