Кабмін хоче взимку охолодити квартири українців до 16 градусів
10:13, 13 серпня 2015Суспільство
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МОЗ та Мінрегіон ініціюють зниження мінімально допустимої температури в квартирах у зимовий період на рівні 16 градусів.
Уряд хоче знизити мінімальну температуру в квартирах / Фото УНИАН
Про це повідомляє прес-служба Кабміну
МОЗ та Мінрегіон хочуть, щоб мінімальна температура у квартирах взимку була всього 16 градусів.
Доручення про пошуки можливостей для зниження температури в житлових приміщеннях дав Кабінет міністрів профільним міністерствам, встановивши термін - до 15 вересня 2015 року.
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На даний момент мінімально допустима температура в житлових приміщеннях - 18°С
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