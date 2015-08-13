Завтра пекельна спека в Україні спаде на кілька градусів

Істотні дощі малоймовірні, лише на заході, у південній частині, а вночі і на півночі можливі локальні грозові дощі. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині суттєві опади малоймовірні, лише місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень 28-31 градус тепла.

У північних областях вночі можливі грозові дощі, окрім Сумщини, вдень буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 17-23 тепла, вдень 28-32 градуси тепла.

У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 20-25тепла, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла.

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У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 20-25 тепла, вдень 30-35, місцями 35-37 градусів тепла.

У південній частині можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 21-26 градусів тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.

У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, вдень - сухо. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.