Завтра пекельна спека в Україні спаде на кілька градусів
У п'ятницю, 14 серпня, в Україні спека послабшає на заході і півночі, температура повітря знизиться до 28-32 градусів тепла, на решті території очікується 30-35, місцями до 35-37 градусів тепла.
Істотні дощі малоймовірні, лише на заході, у південній частині, а вночі і на півночі можливі локальні грозові дощі. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині суттєві опади малоймовірні, лише місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень 28-31 градус тепла.
У північних областях вночі можливі грозові дощі, окрім Сумщини, вдень буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 17-23 тепла, вдень 28-32 градуси тепла.
У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 20-25тепла, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла.
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У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 20-25 тепла, вдень 30-35, місцями 35-37 градусів тепла.
У південній частині можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 21-26 градусів тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.
У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, вдень - сухо. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.