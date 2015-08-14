Співробітник ФСБ вдарив свідка по справі Сенцова-Кольченко Геннадія Афанасьєва - адвокат

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів його адвокат Олександр Попков.

Адвокат зазначає, що після того, як Афансьев відмовився відповідати на запитання оперативника ФСБ, той розлютився і сильно вдарив ззаду по гомілці.

"В середу, 12 серпня я відвідав в СІЗО-1 р. Ростова-на-Дону Геннадія Афанасьєва, засудженого по справі Олега Сенцова. Він розповів, що 06 серпня до нього в СІЗО ФСБ приходив той самий оперативник ФСБ, який відвідував його в Північно-Кавказькому окружному військовому суді. Вимагав зізнатися, хто його змусив відмовитися від свідчень проти Сенцова. Гена з ним не розмовляв, читав про себе молитви. Оперативник розлютився і сильно вдарив ззаду по гомілці", - йдеться в повідомленні.

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"Я звернувся в Громадську Спостережну комісію Ростовської області. Юрій Блохін та Олег Полікарпов відгукнулися на моє прохання. Сьогодні вони відвідали Афанасьєва, зафіксували на фото вже зникаючу гематому. Крім того, медики СІЗО-1 підтвердили діагноз своєю довідкою і направили документи в Слідчий Комітет", - заявив адвокат.

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Раніше УНІАН повідомляв, що один із ключових свідків звинувачення у справі українського режисера Олега Сенцова Геннадій Афанасьєв відмовився давати свідчення проти нього і заявив, що раніше свідчив під тиском.

Перед цим, інший свідок звинувачення Олексій Чирній, так само як Геннадій Афанасьєв визнав свою провину і засуджений на 7 років у колонії суворого режиму, відмовився давати додаткові свідчення і лише підтвердив усі попередні свої свідчення.

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Також наголошується, що днями Геннадій Афанасьєв був етапований з Ростова-на-Дону.