З липня 9 співробітників СБУ піймали на корупції - Тандит

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник голови СБУ Юрій Тандит.

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"За півтора року - з лютого 2014-го по кінець червня поточного року - було затримано всього чотири співробітника СБУ, з них жодного за корупцію. А лише за липень поточного року вже затримано 11 співробітників СБУ. З них 9 - за правопорушення з ознаками корупційних діянь: хабарі, зловживання владою. Та двоє - за участь у терористичних організаціях", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, СБУ розпочала відбір громадян на заміщення вакантних посад для посилення своїх підрозділів по боротьбі з корупцією і контрабандою.