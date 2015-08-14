З липня 9 співробітників СБУ піймали на корупції - Тандит
16:52, 14 серпня 2015Суспільство
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З лютого 2014 року до кінця червня 2015 року було виявлено чотирьох співробітників СБУ - порушників закону, а починаючи з липня цього року - вже 11, і дев’ятеро з них корупціонери.
Двох СБУшників затримано за участь у терористичних організаціях / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник голови СБУ Юрій Тандит.
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"За півтора року - з лютого 2014-го по кінець червня поточного року - було затримано всього чотири співробітника СБУ, з них жодного за корупцію. А лише за липень поточного року вже затримано 11 співробітників СБУ. З них 9 - за правопорушення з ознаками корупційних діянь: хабарі, зловживання владою. Та двоє - за участь у терористичних організаціях", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, СБУ розпочала відбір громадян на заміщення вакантних посад для посилення своїх підрозділів по боротьбі з корупцією і контрабандою.
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