СБУ оголосила про відбір "патріотично налаштованих" людей для боротьби з корупцією

Як повідомляється на сайті СБУ, відомство звертається до всіх патріотично налаштованих громадян, які готові боротися з корупцією, контрабандою, тероризмом, служити на благо українського народу.

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У відомстві наголосили, що потребують тих осіб, які справді хочуть викорінити зазначені ганебні явища, які підривають основи української державності.

"Сьогодні СБУ оголошує про початок відбору кандидатів на військову службу для заміщення вакантних посад у слідчих підрозділах регіональних органів та підрозділах, які безпосередньо беруть участь у проведенні спеціальних операцій із припинення протиправної діяльності не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань, розвідувально-диверсійних груп, терористичних груп та терористичних організацій", - йдеться в оголошенні.

Кандидати на службу до лав СБУ зараховуватимуться на гнучких контрактних умовах з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань проходження військової служби.