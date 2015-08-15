Фестиваль ЛГБТ-культури в Одесі закидали петардами з криками "Слава Україні" (фоторепортаж)

Кілька хвилин тому група невідомих закидали петардами приміщення на вулиці Старопортофранківській, на якій має відбутися відкриття фестивалю ЛГБТ-культури.

Як передає кореспондент «Думской», під час інциденту в приміщенні знаходилися більше 20 осіб, у тому числі дитина. Жодних наслідків, крім гучного шуму, від вибухів петард немає. Ніхто не постраждав.

Нападники були в медичних масках. Кидали петарди з криками «Слава Україні!», після чого спробували сховатися. Однак присутні на місці правоохоронці встигли наздогнати і затримати п'ятьох хуліганів.

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Організатори фестивалю заявили, що розцінюють подію як "показуху": «Якщо б вони хотіли заподіяти шкоду, то вони, безсумнівно, її б завдали».

Нагадаємо, сьогодні шестеро учасників фестивалю провели акцію на Приморському бульварі.Вони виступили з гаслами «Гідність не має кольору», «Забороняю забороняти» та іншими.

Присутні на місці співробітники УВС повідомили, що на даний момент затримано 12 «метальників петард». Їх доставляють у відділення міліції для подальшого розгляду ситуації.