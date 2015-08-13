Одеський суд заборонив проведення маршу ЛГБТ, запланованого на 15 серпня

Про це УНІАН повідомила голова оргкомітету фестивалю Ганна Леонова.

За її словами, 12 серпня приблизно о 19.30 вона отримала повідомлення про необхідність з'явитися на засідання суду за позовом виконавчого комітету Одеської міської ради.

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"Засідання тривало майже до трьох ночі. Виконком вимагав заборонити не лише марш, а взагалі проведення фестивалю, як такого у дні з 13 по 16 серпня. Включаючи, екскурсії, дискусійні майданчики, фотовиставку. Суд задовольнив позов частково – конкретно щодо мирних масових вуличних акцій, тобто, маршу", - сказала Леонова.

Позивач аргументував своє рішення присутніми в місті негативними настроями в суспільстві щодо заходів ЛГБТ.

Леонова зазначила, що під час засідання суду представник позивача заявив про намір подати апеляцію з метою недопущення проведення фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-16 серпня заплановано фестиваль квір-культури "ОдесаПрайд-2015", в рамках якого було заявлено "Марш рівності". У Головному управлінні МВС Одеської області заявили, що під час маршу громадський порядок забезпечуватимуть близько 300 міліціонерів.

Також у рамках фестивалю мають пройти майстерня, присвячена арт-протесту як інструменту роботи з громадськістю, квест-екскурсія по місту, дискусійні майданчики "Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси" і "Гей-образи в мас-культурі", відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставка тощо.

12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення "Маршу рівності", проти якого також виступили представники релігійних конфесій.