Кримська влада готується відвернути надзвичайну ситуацію

Кримська влада готується до проведення скидання води із сакського озера Сасик-Сиваш у Чорне море, оскільки зараз час рівень води в озері перевищує припустимий, а розділова гребля частково розмита, що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації в разі екстремальних погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів АРК.

У зв`язку з ситуацією, що склалася, сьогодні Постійна комісія Радміну з техногенно-екологічної безпеки зобов`язала Республіканський комітет з охорони довкілля і кримську СЕС у найстисліші терміни розглянути і погодити проект проведення робіт з аварійного водоскиду з північної частини озера Сасик-Сиваш у море. Крім того, в термін до 31 грудня ц.р. буде розроблений проект проведення робіт щодо скидання води з озера в Чорне море. "Реалізація даного проекту передбачає вкладення значних коштів і серйозну науково-технічну експертизу", зазначає прес-служба кримського уряду.

Під час сьогоднішнього засідання Постійної комісії заступник голови Радміну Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначив, що для проведення аварійно-відновних робіт на греблі необхідно якомога скоріше освоїти виділені Сакською райдержадміністрацією з природоохоронного фонду республіканського бюджету 150 тисяч гривень. На сьогодні з цієї суми освоєно тільки 45 тисяч гривень.

Крім цих коштів на проведення відновних робіт очікується надходження 300 тисяч гривень субвенції з Державного бюджету України.