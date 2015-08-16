З понеділка аномальна спека почне відпускати Україну

У понеділок, 17 серпня, без опадів, лише у Карпатах та Криму, а 18 серпня і у південних областях пройдуть грозові дощі, на Закарпатті місцями сильний дощ, повідомляє ТСН із посиланням на Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі 11-16 °, на півдні країни та Закарпатті до 20°, вдень 22-27°, 17 серпня на Закарпатті та у південних областях до 30°.

18 серпня в північній частині зниження температури вночі до 7-12°, вдень до 17-22°.

У Києві — без дощу. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура 17 серпня вночі 14-16°, вдень близько 25°; 18 серпня похолодання вночі до 10-12°, вдень до 20°.