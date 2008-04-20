Двоє донецьких умільців оформили 49 підробних кредитів

У Донецьку судять двох менеджерів магазину, які привласнили десятки мобільних телефонів за майже 50 фальшивими кредитними договорами.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУМВС в Донецькій області, двоє молодиків, які працювали менеджерами в магазинах мобільного зв`язку, вступивши у змову, протягом кількох місяців займалися підробкою кредитних договорів на покупку мобільних телефонів.

Схема злочинців була простою: з ксерокопіями паспортів або паспортами своїх знайомих, яких вони вводили в оману, або вкраденими, або «знайденими» паспортами вони приходили в магазини для оформлення фіктивного кредиту. В кредит брали кілька «мобілок» на суму понад 3 тис. гривень. Одержавши телефони, зловмисники продавали їх на ринках Донецької області з усіма необхідними документами за 70-80% від ринкової ціни.

Слідством встановлено, що всього молоді люди оформили 49 підроблених кредитів, внаслідок чого їхній прибуток склав близько 14 700 гривень. Загальний збиток, завданий банку від “липових” кредитів, склав 179 тис. гривень.

Всім фігурантам кримінальної справи пред`явлено звинувачення за статтями кримінального кодексу України. Наразі справа розглядається в суді.