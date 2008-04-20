На околиці Одеси планують створити 14-гектарний бізнес-парк

Міжнародний холдинг «Європорт» та інвестиційно-будівельна група «Прогрес-буд» підписали угоду про створення в Овідіопольському районі Одеської області бізнес-парку «Європорт» площею 14 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Прогрес-буду», зараз фахівці готують дозвільну і погоджувальну документацію, розробляється проект бізнес-парку .«Європорт» намічено звести неподалік Одеси - на розвилці Овідіопольської та об`їзної доріг, що в майбутньому позитивно позначиться при вирішенні проблематики логістичного комплексу і торгових площ.

На території бізнес-парку, який буде здано в експлуатацію не пізніше 2012 року, передбачається будівництво 16 будівель. У головному корпусі розміститься комерційний центр з торговими і розважальними спорудами, поряд - готель, офісно-складські приміщення, які будуть доповнені так званими „флоксами”. Перевагою таких будов є їх гнучке планування, що дозволяє при необхідності переобладнати будову - зі складу в офіс і навпаки.