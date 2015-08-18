Найближчими днями синоптики обіцяють прохолоду: температура триматиметься біля позначки +20

Лише на Прикарпатті та місцями у південній частині місцями пройдуть дощі, передає ТСН.

Так, у Карпатах і на Закарпатті у середу очікуються грозові дощі, місцями сильні, у південній частині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7-12°С, на півдні країни та на Закарпатті +13-18°С; вдень +18-24°С, у Криму до +27°С.

Читайте такожСиноптики попередили про сильні дощі зі шквалами на Закарпатті та у прикарпатських областях

У Києві в середу буде без опадів, температура вдень сягне позначки +20°С.

У четвер, 20 серпня, в західних областях України очікуються короткочасні дощі, в карпатському регіоні - місцями сильні дощі, на решті території країни - без опадів.

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +8-13°С, вдень +19-24°С, у західних областях +16-21°С; у південній частині вночі +11-16°С, вдень +22-27°С.

У Києві 20 серпня буде без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +10-12°С, вдень +22-24°С.

Раніше УНІАН повідомляв, у найближчі дні погоду в Україні визначить поле підвищеного атмосферного тиску, температура повітря дещо спаде.