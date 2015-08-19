Мавроді запустив аналог своєї фінансової піраміди МММ у ПАР

Про це повідомляє видання "Медуза".

Мавроді обіцяє учасникам проекту дохід у розмірі 30% в місяць від вкладеної суми.

На англомовному інтернет-ресурсі зазначається, що метою створення піраміди є не гроші, а боротьба з "несправедливою фінансовою системою".

На останньому відеозапису, опублікованому на сайті, Сергій Мавроді, закинувши руки за голову, говорить, що у ПАР справи у його проекту йдуть добре. "Всім все платиться", - сказав Мавроді.

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Довідка УНІАН. З початку осені 2011 року у Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-померанчеві білл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства у Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади понад 10 млн осіб.

Учасники МММ-2011 в Україні стверджували, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими, що й 17 років тому. Тим не менш, українці, за їхніми словами, активно вкладають у піраміду. В кінці травня 2012 року МММ оголосила про припинення виплат своїм вкладникам в Україні.