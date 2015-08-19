Генерал армії США розповів, яке американське обладнання використовують українські військові
Командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес зазначає спроможності українських військовослужбовців у використанні американського військового обладнання, зокрема контрбатарейных радарів.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню Defence News.
Ходжес зазначив, що українські військові говорили, що потребують безпілотних літальних апаратів, різних збройових систем, контрбатарейных радарів, захищених засобів зв'язку та медичної допомоги.
"Ми надали їм легкі контр-мінометні (батарейні) радари, і вони (українські військові - УНІАН) були дуже успішними у використанні цих радарів. Насправді, вони використовували їх таким чином, як ми цього самі не робили, і вони змогли використовувати їх більш ефективно. Звичайно, росіяни негайно почали цілитися у ці радари, тому що вони усвідомлювали, що українці отримали можливість (захисту)", - зазначив Ходжес.
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Загалом, за словами командувача армії США в Європі, українці є дуже професійними військовими, і багато українських офіцерів є добре натренованими. На його переконання, українці мають технічні здібності використовувати будь-яке спостережне обладнання.
Ходжес додав, що якщо хтось скаже, що українці не знають, як використовувати контр-батарейні радарни системи типу AN/TPQ-36, то, на його думку, це буде абсолютним міфом. "Це не буде проблемою, і вони можуть навчитися використовувати їх дуже швидко", - сказав командувач армії США в Європі.
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Також він зазначив, що американцям цікаво було почути про набутий досвід українських військових, які брали участь в АТО на сході України з підконтрольними Росії бойовиками.
Як повідомляв УНІАН, Пентагон готовий доставити в Україну нові контр-батарейні радари типу AN/TPQ-36 і 37, але для цього необхідна згода Адміністрації президента США Барака Обами.