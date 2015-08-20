У Держприкордонслужбі нових фахівців вирішили набирати за принципом Національної поліції
Державна прикордонна служба України прийняла рішення про запровадження експерименту на кшталт того, який був проведений при формуванні Національної поліції.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив під час ознайомлення в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зі Стратегією реформування прикордонного відомства.
«У низці аеропортів України як перший етап ми проводимо тренінги і наймаємо нових фахівців Державної прикордонної служби, в новій формі, з новою заробітною платою, але які будуть потребувати інших знань, іншого навчання, інших тренінгів і, основне, - це іншого ставлення до громадян країни», - зазначив Яценюк.
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Прем’єр-міністру було презентовано етапи реформування органів та підрозділів Держприкордонслужби в рамках проекту, а також зразки нової форми одягу прикордонників.
Реалізація представленого проекту має підвищити рівень довіри суспільства до Держприкордонслужби.
Для початку проект запроваджується у двох аеропортах: «Жуляни» та «Гостомель». «І треба шукати кошти на Бориспіль, тому що це зараз самий основний хаб, де найбільша кількість пасажирів переміщується», - наголосив Яценюк та висловив сподівання, що «далі ця система буде продовжуватися в цілому по всій Україні».