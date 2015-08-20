У Держприкордонслужбі нових фахівців вирішили набирати за принципом Національної поліції

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив під час ознайомлення в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зі Стратегією реформування прикордонного відомства.

«У низці аеропортів України як перший етап ми проводимо тренінги і наймаємо нових фахівців Державної прикордонної служби, в новій формі, з новою заробітною платою, але які будуть потребувати інших знань, іншого навчання, інших тренінгів і, основне, - це іншого ставлення до громадян країни», - зазначив Яценюк.

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Прем’єр-міністру було презентовано етапи реформування органів та підрозділів Держприкордонслужби в рамках проекту, а також зразки нової форми одягу прикордонників.

Реалізація представленого проекту має підвищити рівень довіри суспільства до Держприкордонслужби.

Для початку проект запроваджується у двох аеропортах: «Жуляни» та «Гостомель». «І треба шукати кошти на Бориспіль, тому що це зараз самий основний хаб, де найбільша кількість пасажирів переміщується», - наголосив Яценюк та висловив сподівання, що «далі ця система буде продовжуватися в цілому по всій Україні».