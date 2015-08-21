Донецька міліція затримала бойовика з Горлівки з перепусткою "вимушеного переселенця"
Спецгрупа співробітників Донецького обласного управління МВС затримала бойовика, який користувався перепусткою "вимушеного переселенця".
Про це начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні спецгрупа співробітників обласного главку затримала "представника Горлівської міської адміністрації ДНР, який приїхав на відпочинок, - голову Микитівської районної адміністрації Горлівки", - повідомив Аброськін.
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При цьому зазначив, що член угрупування "ДНР" проїхав за перепусткою, яку отримав як "вимушений переселенець".
"Передаємо інформацію профільні служби для перевірки можливого отримання цим "переселенцем" будь-яких соціальних виплат за рахунок нашого держбюджету", - додав Аброськін.
За його інформацією, бойовика затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться слідчі дії.